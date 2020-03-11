В Армении выросло число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло с восьми до 13 человек. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян.

"На данный момент у нас подтверждено 13 случаев коронавируса", - написала Никогосян в Facebook. По ее словам, состояние всех заразившихся удовлетворительное, лишь у одной диагностирована пневмония.

Она добавила, что из ранее находившихся в карантине 31 гражданина, 28 вернутся домой, так как результаты их анализов отрицательные, у двух обнаружен коронавирус, они госпитализированы. Еще один человек продолжит оставаться на карантине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 4,9 тысячи скончались.