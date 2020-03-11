Пашинян проверится на коронавирус

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его супруга Анна Акопян сегодня пройдет тестирование на коронавирус COVID-19.

Как передают армянские СМИ, в ходе прямого эфира на своей странице Facebook Пашинян напомнил, что его жена недавно побывала с визитом в Бразилии и 7 марта встретилась с супругой президента этой страны.

"Сегодня появилась информация о том, что у президента Бразилии обнаружен коронавирус... Позже эта весть была опровергнута, но Анна и я все равно пойдем на тестирование, чтобы исключить заражение", - сказал премьер-министр, отметив, что сейчас они в режиме самоизоляции.