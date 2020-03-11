В США свыше 2 тысяч человек заражены коронавирусом, 47 погибли

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 2 тысячи, скончались 47 человек, сообщает CNN.

По данным телеканала, всего в США зарегистрировано 2033 случая заражения. CNN отмечает, что 70 заболевших были ранее эвакуированы рейсами госдепартамента в США, в том числе из Уханя и лайнера Diamond Princess.

Кроме них, CNN сообщает еще о 1963 случаях заболевания в 48 штатах и столичном округе Колумбия. Не менее 47 человек умерли.