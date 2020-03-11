Появился новый тип коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Мавритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По его данным, речь идет об иностранце, прибывшем 9 марта в Мавританию из Европы, где он находился в контакте с зараженным новым коронавирусом. По приезде в столицу Мавритании, город Нуакшот, он был немедленно помещен в карантин, а в пятницу, 13 марта, после проявления симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, сдал соответствующий тест. Гражданство зараженного, а также европейская страна, из которой он прибыл, не уточняются.