Очередной случай заражения коронавирусом в Турции

В Турции зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишут турецкие СМИ.

По словам министра, Турция делает все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

В настоящее время официальные лица Турции на мероприятиях избегают рукопожатий из-за угрозы коронавируса. Турецкие парламентарии перед входом в здание парламента проверяются на наличие признаков коронавирусной инфекции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом.