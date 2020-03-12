Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Выступая в Белом доме, он заявил, что выделяет штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса.

Известия о наступлении пандемии коронавируса напоминают сводки с фронтов. Некоторые из них ужасают. В последние сутки стало известно, что вирус был найден у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюда - Софи Трюдо, а также, что больны известнейший американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Никто из них ни в Китае, ни в Италии не был, (Хэнкс и Уилсон сейчас находятся в Австралии), откуда взялся вирус - загадка.

Как уже сообщал haqqin.az, есть определенные подозрения, что и сам президент Дональд Трамп, а также его вице-президент Майк Пенс могли подцепить вирус, поскольку они общались в уик-энд с одним из бразильских политиков, у которого был обнаружен COVID 19, однако, как объявил Белый дом, в проведении тестов у двух лидеров «нет необходимости».

В последние часы также выяснилось, что посетивший Белый дом и встречавшийся с дочерью президента Иванкой Трамп австралийский министр Питер Даттон заражен коронавирусом.

Лично у Трампа главной является другая проблема - политическая. Накануне его 10-ти минутное обращение к нации из Овального кабинета, предшествовавшее объявлению чрезвычайного положения, вызвало шквал критики. «Все, что можно было сделать неправильно, Трамп сделал», - пишет The Washington Post. Ошибки президента лишь ускорили падение биржевых индексов (они начали резко падать еще в то время, как Трамп говорил в прямом эфире), и на следующий день падение на бирже составило катастрофические 10 процентов, что было самым большим обвалом с 1987 года.

В чем же обвиняет Трампа пресса? В том, что он совершенно не подготовился к такому важному выступлению и не удосужился проверить все факты. Например, он сказал, что драматическое ограничение воздушных перевозок из Европы распространяется и на грузовые перевозки, но этого не было. Он не уточнил, что вступающий запрет на полеты из европейских стран не касается граждан США и членов их семей, что вызвало панику среди американцев. Он полностью переврал условия предоставления страховыми компаниями льгот в выплате налогов для людей, пострадавших от коронавируса.