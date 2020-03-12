Чрезвычайное положение в США: зараженных могут быть миллионы haqqin.az из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового коронавируса. Выступая в Белом доме, он заявил, что выделяет штатам до $50 млрд на борьбу с распространением вируса.
Известия о наступлении пандемии коронавируса напоминают сводки с фронтов. Некоторые из них ужасают. В последние сутки стало известно, что вирус был найден у супруги канадского премьер-министра Джастина Трюда - Софи Трюдо, а также, что больны известнейший американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Никто из них ни в Китае, ни в Италии не был, (Хэнкс и Уилсон сейчас находятся в Австралии), откуда взялся вирус - загадка.
Как уже сообщал haqqin.az, есть определенные подозрения, что и сам президент Дональд Трамп, а также его вице-президент Майк Пенс могли подцепить вирус, поскольку они общались в уик-энд с одним из бразильских политиков, у которого был обнаружен COVID 19, однако, как объявил Белый дом, в проведении тестов у двух лидеров «нет необходимости».
В последние часы также выяснилось, что посетивший Белый дом и встречавшийся с дочерью президента Иванкой Трамп австралийский министр Питер Даттон заражен коронавирусом.
Лично у Трампа главной является другая проблема - политическая. Накануне его 10-ти минутное обращение к нации из Овального кабинета, предшествовавшее объявлению чрезвычайного положения, вызвало шквал критики. «Все, что можно было сделать неправильно, Трамп сделал», - пишет The Washington Post. Ошибки президента лишь ускорили падение биржевых индексов (они начали резко падать еще в то время, как Трамп говорил в прямом эфире), и на следующий день падение на бирже составило катастрофические 10 процентов, что было самым большим обвалом с 1987 года.
В чем же обвиняет Трампа пресса? В том, что он совершенно не подготовился к такому важному выступлению и не удосужился проверить все факты. Например, он сказал, что драматическое ограничение воздушных перевозок из Европы распространяется и на грузовые перевозки, но этого не было. Он не уточнил, что вступающий запрет на полеты из европейских стран не касается граждан США и членов их семей, что вызвало панику среди американцев. Он полностью переврал условия предоставления страховыми компаниями льгот в выплате налогов для людей, пострадавших от коронавируса.
Трамп также объявил, что все ограничительные меры по въезду в страну обсуждались с европейскими союзниками США, что было абсолютной неправдой. «Европейский союз возмущен тем, что США приняли эти ограничения в одностороннем порядке и без консультаций с со странами- членами ЕС», - говорится в заявлении европейского сообщества.
Кстати, Трамп обвинил именно к Европу в том, что она повинна в распространении пандемии. А данные, которые приводят эксперты США, свидетельствуют об обратном. Например, в Южной Корее с ее населением 51.3 миллиона человек было сделано 189236 тестов. В Италии с населением 60.5 миллионов было осуществлено 49937 тестов. В США с населением 329 миллионов было сделано всего 1707 тестов.
Как пишет один из моих френдов по Фейсбук, «в Америке может быть столько неучтенных людей с коронавирусом, что мы вполне в состоянии сами этот самый вирус экспортировать за рубеж».
Устрашающую статистику публикует вполне авторитетное издание Капитолия, газета The Hill со ссылкой на высокопоставленных представителей органов здравоохранения штата Огайо. Только в том штате около 1 процента населения (11.7 миллиона человек) может быть инфицировано коронавирусом, а это более ста тысяч человек. Исходя из этой статистики, пишут американские СМИ, можно предположить, что коронавирусом могут быть заражены до 3 миллионов американцев. На сегодня официальное число заболевших составляет свыше 2000 человек, умерших – 47. Власти семи штатов уже объявили о закрытии всех учебных заведений и, очевидно, этот список будет расти с каждым днем.
Вялая реакция Трампа сначала на появление первых известий об опаснейшей болезни, потом на чрезмерно оптимистические заявления в отношении того, что вакцина скоро будет найдена и, наконец, жесточайшие и ничем не оправданные меры по ограничению въезда в США граждан 216 стран, считает газета Thе New York Times, «бьет по самому ценному капиталу, что есть у каждого лидера - доверию к нему нации». А Трамп, как говорили в советские времена, задачу провалил. И это вызывает очень серьезные сомнения в том, что он будет переизбран в ноябре на второй срок.
Сейчас для Трампа нет более важной задачи, чем борьба с коронавирусом. Однако у него хватает времени, чтобы выдавать каждый день гору твиттов по поводу Джозефа Байдена, который сейчас, уже совершенно очевидно, станет противником президента на выборах. Трамп обвиняет истеблишмент Демократической партии в том, что он «перемолол» социалиста Берни Сандерса и кандидата Элизабет Уоррен в том, что та «ослабляла» Сандерса.
Какая незадача - в ноябре Трампу придется сразиться совсем не с тем, кого он хотел бы видеть соперником!