Китайские специалисты: «Эпидемия продлится до июня»

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 может закончиться к июню, если страны мира предпримут необходимые шаги для борьбы с ней. С таким заявлением выступили китайские специалисты, сообщает издание The Straits Times.

Пик заболеваемости в провинции Хубэй, по словам китайских специалистов, уже прошел, и количество новых случаев заметно упало благодаря строгим мерам, которые приняли в этой провинции, в том числе масштабному карантину.

Поскольку распространение коронавируса в Китае замедлилось, власти понемногу ослабили строгие меры сдерживания, в том числе ограничения на поездки, а также позволили некоторым отраслям возобновить производство.

Для предотвращения распространения коронавируса в других странах специалисты советуют соблюдать рекомендации ВОЗ и принимать все возможные меры на национальном уровне. Кроме того, есть мнение, что заболеваемость может упасть с наступлением теплых месяцев.