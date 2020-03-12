Последние исследования ученых: “Коронавирус живет в дыхательных путях 37 дней”

Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet. Выводы медиков основаны на анализе течения болезни у 191 пациента из двух больниц в Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. В одном случае РНК вируса была обнаружена в пробе дыхания пациента спустя 37 дней после заражения. А самый малый выявленный срок жизни вируса в человеческом организме - 8 дней. При этом медианное значение выборки - 20 дней. То есть в большинстве изученных случаев коронавирус жил в организме человека больше двух недель, которые отводят власти разных стран на карантин.

Последнее исследование китайских ученых показывает, что опасность коронавируса с точки зрения его "выживаемости" недооценена. Они выяснили, что в дыхательных путях человека коронавирус способен находиться целых 37 дней. Это в 2,5 раза больше двухнедельного срока, который применяется в качестве карантинной меры.

В среду были опубликованы и результаты американского исследования, которое также подтверждает высокую живучесть коронавируса не только в организме человека, но и за его пределами. В воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях он живет до трех суток. Так, на меди и картоне коронавирус жизнеспособен 4 часа и 24 часа соответственно. А на пластике и стали - до 72 часов, пишет The Daily Mail.

Однако ученые подчеркивают, что у них нет данных о том, был ли кто-то заражен коронавирусом именно через контакт с пластиковой или иной загрязненной поверхностью. Однако "теоретически это возможно", говорит руководитель группы, проводившей исследование, Нильтье ван Дормален (Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний).

Исследование проводилось в лаборатории Rocky Mountain Национального института здравоохранения в Гамильтоне (штат Монтана) учеными из Национального института здравоохранения, Принстонского университета и Калифорнийского университета (Лос-Анджелес) при финансировании со стороны правительства США и Национального научного фонда.

Профессор микробиологии Джорджтаунского университета Джули Фишер отметила, что получены очень важные результаты, на основе которых каждый должен сделать определенные выводы и изменить свой образ жизни и привычки. "Нам нужно мыть руки, осознавать, что зараженные могут загрязнять поверхности, и держать руки подальше от лица", - сказала она.