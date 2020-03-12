Еще одна ракетная атака на базу США в Ираке

Военная база Эт-Таджи, расположенная к северу от Багдада и используемая силами коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники в иракских службах безопасности.

По их информации, на территорию базы упало более десятка снарядов. Данных о пострадавших в результате атаки не поступало.

Напомним, что 11 марта по этой базе был нанесен ракетный удар, в результате которого погибли трое и были ранены 12 военнослужащих США и Британии.