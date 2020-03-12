Турция закрыла границы для граждан стран Западной Европы
Турция ввела запрет на пересечение своей границы для граждан Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.
Соответствующую директиву подписал глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, сообщает агентство "Анадолу".
Данная мера вводится в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.
Решение вступило в силу с 08:00 по турецкому времени 14 марта.
Запрет также распространяется на граждан третьих стран, побывавших в указанных государствах в течение последних 15 дней.
Согласно документу, приостановлен и выезд из Турции в перечисленные страны.
При этом разрешен выезд из Турции гражданам Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.