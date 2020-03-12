«Азерсун Холдинг», деятельность которого всегда открыта для широкой публики и приоритетом которого выбрана прозрачность, остается и сейчас приверженным этому обычаю. Холдинг, который регулярно организовывает визиты в производственные предприятия в его рамках, принял членов медиа и Ассоциации Кулинарных Специалистов Азербайджана на Масазырском заводе по производстве соли, который производит марки «Азердуз», «Салют», «Бизим дуз», «Альфа».

В ходе визита журналистов близко познакомили с работой завода, его режимом работы, производственными сферами и процедурами, через которые проходит йодированная соль. Во время знакомства с предприятием директор завода Наби Зейналзаде рассказал журналистам, что соль добывается из соленого озера Масазыр с XIX века. Он отметил, что в 2001-м году общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал закон «О йодировании соли с целью массовой профилактики йододефицитных заболеваний». По словам директора завода, в 2008 году исследования, проведенные со стороны ЮНИСЕФ и Министерства здравоохранения Азербайджана выявили распространенность йододефицитных заболеваний среди населения, и был составлен отчет о необходимости создания предприятия по производству йодированной соли. А это ответственное дело было поручено «Азерсун Холдинг», который играет исключительную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. Наби Зейналзаде отметил, что церемония открытия Масазырского завода по производству соли состоялась в 2010 году с участием президента Ильхама Алиева.

Было отмечено, что запуск Масазырского завода по производству соли, годовой объем производства которого составляет 90 000 тонн, также способствует занятости и социальному обеспечению людей, в соответствии с государственной программой по «Региональному развитию». Кроме того, производственное предприятие регулярно реализует различные социальные проекты и преподносит праздничные подарки малообеспеченным семьям. В ходе медиа-тура журналистам сообщили, что озеро Масазыр является национальным достоянием и что особое внимание уделяется защите его экологического баланса.

Ламия Байрамова, директор по маркетингу, отвечая на вопросы представителей медиа и шеф-поваров, отметила, что существует пять видов пищевых солей (3-й, 2-й, 1-й, отличный и экстра сорты), и завод производит отличный сорт пищевой и экстра сорт столовой соли. Они считаются самыми качественными. В настоящее время предприятие производит соль для барбекю, которая будет высоко цениться наряду с полюбившимися со стороны потребителей солями для сыров и маринадов. По словам Ламии Байрамовой, благодаря высоким качественным показателям соли, продукты экспортируются в такие страны как Украина, Россия и Казахстан, которые сами являются экспортером соли. Также планируется в ближайшее время подписать контракты на экспорт соли в США и Канаду. С конца прошлого года предприятие производит сертифицированную соль «Кошер», на которую получают заказы как внутри страны, так и за рубежом.