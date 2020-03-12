Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании, пишет «Газета.ру».

Розничные магазины будут закрыты до 27 марта. Исключением являются торговые точки в континентальном Китае, Гонконге, Макао и Тайване.

В компании приняли такие меры ради защиты сотрудников и клиентов на фоне роста числа случаев заражения инфекцией. Кроме того, компания Apple пожертвовала средства для ответа COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире составляет свыше 143 тысяч человек. При этом смогли выздороветь 72 302, а погибли — 5 388.