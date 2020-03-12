Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 15
В Армении подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, сообщает Новости Армения.
Согласно информации, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
«Мы только что завершили еще 38 тестов, 36 из которых были отрицательными, но 2 – положительными. Пациенты с положительным тестом эпидемиологически связаны со случаем в Эчмиадзине и изолированы с самого начала. У нас есть 15 подтвержденных случаев, из которых только один сопровождается пневмонией», - написал он.