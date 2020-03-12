Нострадамус предсказал коронавирус 500 лет назад?

Отдел международной политики 12 мартa 2020, 14:29

Вот уже несколько недель мир живет главной новостью года — вирусом SARS-CoV-2, вызывающем болезнь, известную как коронавирус. В некоторых регионах мира ситуация вышла из-под контроля, ежедневно звучат все новые цифры числа заболевших и, к сожалению, новые смертельные случаи. Сегодня мы не можем определенно сказать, к чему это приведет. Некоторые медики считают, что через 2-3 месяца ситуация вернется к нормальной. Другие говорят о том, что все будет хуже и пугают сокращением населения Земли в десятки раз. А кто-то рассуждает о том, можно ли было эту пандемию предвидеть.

Одна из таких теорий гласит, что все было известно еще 500 лет назад. Человечество в переломные моменты своей истории любит заглядывать в старинные тексты, которые раньше говорили о происходившем не много и неясно, а сегодня якобы идеально описывают происходящее. И чаще всего таким текстом становятся загадочные творения Нострадамуса. Этот французский медик и астролог XVI века сегодня считается многими гениальным мистиком. Он автор так называемых Центурий, рифмованных четверостиший, которые должны с большой точностью описывать события в будущем мире. Вопрос: идет ли в них речь об актуальной теме — коронавирусе Covid-19 и его распространении? Некоторые утверждают, мол, да, а доказательством своей правоты приводят четверостишие с точным номером 75 из третьей Центурии: Пау, Верона, Венсенн, Сарагоса От далеких мечей земля будет мокрой от крови. Великая чума доберется до большой скорлупы. Близко избавление, но лекарство далеко.