Нострадамус предсказал коронавирус 500 лет назад?
Вот уже несколько недель мир живет главной новостью года — вирусом SARS-CoV-2, вызывающем болезнь, известную как коронавирус. В некоторых регионах мира ситуация вышла из-под контроля, ежедневно звучат все новые цифры числа заболевших и, к сожалению, новые смертельные случаи.
Сегодня мы не можем определенно сказать, к чему это приведет. Некоторые медики считают, что через 2-3 месяца ситуация вернется к нормальной. Другие говорят о том, что все будет хуже и пугают сокращением населения Земли в десятки раз. А кто-то рассуждает о том, можно ли было эту пандемию предвидеть.
Одна из таких теорий гласит, что все было известно еще 500 лет назад. Человечество в переломные моменты своей истории любит заглядывать в старинные тексты, которые раньше говорили о происходившем не много и неясно, а сегодня якобы идеально описывают происходящее.
И чаще всего таким текстом становятся загадочные творения Нострадамуса. Этот французский медик и астролог XVI века сегодня считается многими гениальным мистиком.
Он автор так называемых Центурий, рифмованных четверостиший, которые должны с большой точностью описывать события в будущем мире.
Вопрос: идет ли в них речь об актуальной теме — коронавирусе Covid-19 и его распространении? Некоторые утверждают, мол, да, а доказательством своей правоты приводят четверостишие с точным номером 75 из третьей Центурии:
Пау, Верона, Венсенн, Сарагоса
От далеких мечей земля будет мокрой от крови.
Великая чума доберется до большой скорлупы.
Близко избавление, но лекарство далеко.
Так, по мнению некоторых толкователей, звучит предсказание, описывающее эпидемию. Прямое упоминание Италии в тексте, как государства, наиболее пострадавшего от коронавируса, преподносится как основной аргумент в пользу подтверждения этой теории. Но таковых может быть больше. И далее цитируется следующий фрагмент:
Монтобан, Ним, Авиньон, Безье,
Чума, грома раскаты, град после Марса:
Мост парижский, стены Лиона, Монпелье,
После шестисот семи поражают три пары.
Так говорит Нострадамус. И, действительно, во Франции и Испании все больше случаев заражения Covid-19.
Что же из этого следует? Эпидемия не продлится долго, оптимистично объясняют текст современные толкователи, сторонники теории заговоров. Однако, по их мнению, (и по мнению Нострадамуса), ситуация будет плачевной последствиями, особенно для Европы.