AZAL о возврате и обмене билетов

Как сообщалось ранее, в связи с эпидемиологической ситуацией в разных странах, руководство Национального авиаперевозчика Азербайджана приняло решение при желании пассажиров вернуть или обменять билеты по всем отмененным, а также обменять билеты по всем действующим направлениям авиакомпаний AZAL и Buta Airways. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе компании.

Учитывая многочисленные обращения пассажиров, также вводятся следующие дополнения:

- в связи с закрытием воздушных границ Украины, пассажиры, которые приобрели билеты на рейсы авиакомпании Buta Airways в Киев, Львов, Харьков и Одессу, смогут без штрафных санкций вернуть или обменять авиабилеты, вне зависимости от тарифа авиабилета;

- государственные служащие, медицинские работники и студенты при предъявлении документа, подтверждающего данный статус, могут без штрафа вернуть или обменять авиабилеты по всем направлениям AZAL и Buta Airways;

- все пассажиры, которые приобрели билеты на действующие рейсы авиакомпаний AZAL и Buta Airways, вне зависимости от даты обращения смогут изменить даты вылета и прилета без уплаты разницы в тарифах и без взыскания штрафа. Для этого необходимо предъявить билет (распечатку или скан);

- каждый билет может быть обменен без штрафа только один раз.

В настоящее время все задействованные службы ЗАО «AZAL» работают в усиленном режиме. Мы просим всех пассажиров отнестись с пониманием и терпением при обращении в колцентр и службу поддержки авиакомпании. Всем пассажирам будет предоставлен ответ, все запросы по возврату и обмену авиабилетов будут исполнены в порядке очереди их поступления.

Для возврата авиабилета, приобретенного онлайн на официальном сайте авиакомпании, следует обратиться в службу поддержки клиентов по адресу электронной почты [email protected], или через форму обратной связи на сайте организации: https://help.azal.az/hc/ru/requests/new.

В случае приобретения билета в туристической компании или агентстве, необходимо обратиться за возвратом в кассу соответствующего турагентства. При оплате бронирования кредитной либо дебетовой картой средства будут возвращены на счет.