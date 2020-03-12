Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:52

И пока весь мир живет главной темой – распространением коронавируса – он проник уже и в Южную Америку. Первый заболевший коронавирусом был обнаружен также в Мавритании. Когда же он остановится? И можем ли мы его остановить? – вот, пожалуй, те основные вопросы, которые тревожат сегодня жителей 110 государств мира, которые коронавирус уже посетил, не оставив без внимания даже самые экзотические уголки планеты. Только Антарктида сегодня остается в стороне – но это, как и все, связанное с Covid-19, пока неточно.

К примеру, вот вам такой факт: по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность при коронавирусе составляет около 3,5%. Но эту цифру не стоит воспринимать как вероятность умереть от Covid-19. Специалисты в Китае пришли к выводу, что среди людей старше 80 лет смертность составила около 14,8%, в то время как у людей от 10 до 39 лет - 0,4%. И таких связанных с коронавирусом «мутных» мест с избытком, что только увеличивает страх перед ним. Не говоря уже о его способности «осваивать» за короткий срок значительные территории. Еще две недели назад Израиль о коронавирусе только говорил – а сегодня, 14 марта, в этой стране на карантине находятся около 38 тысяч человек. Оставим за рамками ситуацию в Иране – поскольку там коронавирус гуляет каким-то совершенно невообразимым образом, а сообщения оттуда поступают крайне противоречивые – от откровенного бреда про «массовые захоронения умерших от Covid-19» и про то, что происходящее – биологическая война, развязанная против Исламской Республики до вполне адекватной информации о мерах, предпринимаемых против распространения инфекции. И вот, кстати, о чем в этой связи непременно хотелось бы сказать. Когда коронавирус бушевал в КНР, мировые масс-медиа, за редким исключением, мягко говоря, злорадствовали, фонтанировали фейками и прогнозами типа «Китай - все». Сейчас Европа оказалась в аналогичной ситуации – и злорадство, замешанное на синофобии и расизме столь же густом, как ночная атмосфера в казарме пехотной роты, куда-то испаряется.

Более того, выяснилось, что в реальности зависимость Европы от поставок китайской фармацевтической продукции достигла невероятных масштабов. Так, Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий в Бонне (BfArM) еще в феврале изучил вопрос, какое количество готовых лекарств или субстанций для изготовления медикаментов Германия получает из одной только китайской провинции Хубэй, столица которой Ухань стала эпицентром эпидемии. Их оказалось 153. Из них 11 действующих веществ включены в Германии в список жизненно необходимых или важнейших препаратов. И пока политики и эксперты переваривали эту новость, обнаружилось, что порядка 70 процентов субстанций для своих лекарств индийская фармацевтическая промышленность получает опять-таки из Китая, в том числе из все той же провинции Хубэй. Но мы несколько отклонились от основных наших двух вопросов. Что касается того, сколько коронавирусу еще гулять «на свободе» - четких ответов у науки нет. Высказана идея, что приход весны поставит заслон его распространению – но это не более чем гипотеза. Тепло и солнечные лучи для него не помеха, достаточно проследить его победное шествие по Ближнему Востоку и появление в Южной Африке. Руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины РФ Александр Шестопалов высказал предположение, что распространение коронавируса в мире может затихнуть к середине лета 2020 года. С этим согласны и китайские специалисты, прогнозирующие прекращение распространения Covid-19 по миру до конца июня текущего года. Не раньше.

А пока в мире замирает общественная жизнь, отменяются массовые мероприятия – от посещения святых мест до футбольных чемпионатов. В США руководство крупнейших компаний - Ford, General Motors, AT&T - дало распоряжение сотрудникам работать удаленно, схожие меры приняты в нью-йоркских офисах банков JP Morgan и Goldman Sachs. А технологический гигант Apple объявил о том, что в рамках борьбы с распространением коронавируса он закроет все свои торговые точки за пределами Китая к 27 марта. Что же до вакцины от Covid-19, то здесь позитивных новостей пока нет. Ученые почти 20 стран заявили, что они находятся на верном пути и панацея вот-вот будет найдена – но на этом все пока и затормозилось. Если, правда, не считать прорыва, совершенного в этой области президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который рекомендовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом растения гармалы (Peganum harmala). «Наши мудрые предки твердо следовали традиции: окуривание дымом гармалы во время важных событий, будь то переезд в новый дом, женитьба, а также когда в определенные времена года, когда возникали инфекционные заболевания», - отметил он на состоявшемся 13 марта в Ашхабаде заседании правительства страны.