И Хавьер Солана заболел коронавирусом

Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана был помещен в больницу после положительного результата теста на коронавирус. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Несмотря на заражение Covid-19, здоровье Солана улучшается. Однако опасения вызывает то, что заболевший вирусом присутствовал на мероприятии с нынешним министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайя в понедельник, 9 марта.

Стоит отметить, что Хавьер Солана, которому уже 77 лет, занимал пост генерального секретаря НАТО с 1995 по 1999 годы. В частности, при нем Альянс атаковал Югославию.

Также он был Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам с 1999 по 2009 годы и работал министром иностранных дел Испании при премьер-министре Фелипе Гонсалесе с 1992 по 1995 годы.