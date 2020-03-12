Названы этапы развития вызванной коронавирусом болезни

Болезнь COVID-19, вызванная коронавирусом нового типа, в своем развитии проходит четыре этапа. Об этом рассказал проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» главный пульмонолог России Александр Чучалин.

Первый этап длится от семи до девяти дней и называется «вирусемия», он напоминает безобидную простуду, отметил специалист. Ситуация кардинально меняется в период с 9-го по 14-й день развития инфекции, когда происходит поражение эпителиальных клеток организма.

Чучалин указывает, что именно в это время развивается вирусно-бактериальная пневмония. «В анатомическом пространстве дыхательных путей происходит колонизация микроорганизмов, бактерий», — объяснил врач. Дальнейшее развитие инфекции может привести к летальному исходу.

Если болезнь не взять под контроль на этом этапе, то у пациента начинаются серьезные осложнения — острый респираторный дистресс-синдром, или некардиогенный отек легкого. Он не сможет дышать без аппарата искусственной вентиляции легких.

В случае, если инфекцию не удалось остановить на третьей стадии, последней, или четвертой фазой заболевания становится иммуносупрессия, вызванная поражением приобретенного и врожденного иммунитета. «Она становится губительной, и у больного присоединяются к основной инфекции такие агрессивные возбудители, как синегнойная палочка, грибы», — рассказал Чучалин.