Акиф Човдаров может выйти на свободу?

Генерал расформированного МНБ Акиф Човдаров подал кассационную жалобу по вынесенному ему приговору в Верховный суд Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, в жалобе содержится просьба об оправдании Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных. Также Акиф Човдаров в своей жалобе просит вернуть ему имущество, на которое был наложен арест. С жалобами, с просьбами о возврате имущества обратились в суд сын, дочери и жена бывшего генерала МНБ.

Рассмотрение кассационной жалобы Акифа Човадрова передано в производство судьи Азиза Сеидова. Рассмотрение жалобы назначено на 30 апреля.

Напомним, что Акиф Човдаров был признан виновным в совершении особо тяжких преступлений по ряду статей УК Азербайджана и приговорен к 12 годам тюрьмы.