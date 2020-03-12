Убийца отца Майкла Джордана выйдет на свободу

Один из осужденных по делу об убийстве Джеймса Джордана — отца бывшего баскетболиста Майкла Джордана, — выйдет на свободу. Об этом сообщает TMZ Sports.

44-летний Ларри Демери выйдет на свободу по УДО. Дата освобождения не называется. Также нет информации относительного того, сможет ли таким же образом покинуть тюрьму сообщник Демери Дэниел Андре Грин.

Оба мужчины были приговорены к пожизненному заключению. Их признали виновными в убийстве и вооруженном грабеже. Их жертвой в 1993 году стал отец Джордана. Заснувшего в своей машине мужчину застрелили, после чего преступники сбросили тело Джордана с моста. Убитого нашли спустя 11 дней.

Майкл Джордан считается одним из величайших баскетболистов в истории. Он дважды становился олимпийским чемпионом. Джордан шесть раз выигрывал чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Американец выступал за «Чикаго Буллз».