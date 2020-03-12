На основании поступившей оперативной информации сотрудники СГБ и Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре 13 марта 2020 года провели совместные оперативно-розыскные мероприятия против группы лиц, которые по предварительному сговору в административном здании филиала «Азадлыг» ОАО Amrahbank в Насиминском районе Баку в арендованной комнате проводили незаконные операции по обмену валют, сообщает haqqin.az со ссылкой на совместное сообщение пресс-служб Службы государственной безопасности (СГБ) и Генпрокуратуры.

В ходе досмотра комнаты, проводившегося по согласованию с руководством банка в качестве продолжения оперативно-розыскных мероприятий, были изъяты 697 тысяч долларов, 345 тысяч манатов, 85 тысяч евро, 280 фунтов стерлингов, 10 миллионов российских рублей, 19 тысяч турецких лир, 7 тысяч дирхемов ОАЭ, 3 тысячи реалов Саудовской Аравии и валюты других стран, которые использовались при незаконных обменных операциях в обход кассы банка. Также была изъята в качестве вещественного доказательства записная книжка, в которой записывались незаконные обменные операции.

В ходе предварительного расследования стало известно, что Махир Ибрагимов, Вюгар Гадиров и Анвер Идаятзаде, которые не являются сотрудниками данного банка, войдя в предварительный сговор, не пройдя предусмотренную законом регистрацию, не получив требуемую лицензию, незаконно занимались обменом валюты, чем причинили гражданам, государству и организациям значительный материальный ущерб.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело в отношении Махира Ибрагимова, Вюгара Гадирова и Анвера Идаятзаде по статье 192.2.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации (постановки на налоговый учет) в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, либо без специального разрешения (лицензии) с причинением крупного ущерба). Они были задержаны в качестве подозреваемых по делу.

В настоящее время для полного и всестороннего расследования указанных незаконных действий и выявления всего круга виновных и привлечения их к ответственности, а также для возмещения нанесенного ущерба проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.