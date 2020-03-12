Продолжаются в усиленном режиме профилактические мероприятия против распространения коронавируса, необходимые санитарные и дезинфекционные работы на таможенных пограничных пропускных пунктах, сообщили haqqin.az в пресс-службе ГТК.

Согласно информации, данные мероприятия продолжаются на всех таможенных пограничных пропускных пунктах, в том числе и на пунктах «Астара» и «Билясувар» Южного регионального главного управления ГТК.

Транспортные средства, прибывающие в Азербайджан, после прохождения через стационарную дезинфекционную установку, поступают в режимную зону.

На втором этапе дезинфекцию проводят сотрудники таможни, одетые в специальные защитные костюмы и обеспеченные специальными дезинфекционными приборами.

Затем на линии контроля импорта процесс повторяется.

После прохождения таможенного досмотра транспортные средства в сопровождении мобильных подразделений таможни поступают в специальный терминал, где еще раз проходят дезинфекцию.

Грузы перегружаются в автомобили с государственной регистрацией Азербайджана. Транзитные транспортные средства в сопровождении дорожной полиции провожаются до пункта назначения.