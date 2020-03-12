ВС Армении обстреляли жилые дома в Газахе

Продолжаются провокации армянской стороны на государственной границе Азербайджана с Арменией, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Сегодня с 13:30 до 14:00 подразделения ВС Армении, дислоцированные близ сел Беркабер, Лалагух и Севкар Иджеванского района Армении, вели интенсивный обстрел из крупнокалиберных пулеметов жилых домов и гражданских транспортных средств в селе Аббасбейли Газахского района Азербайджана.

Провокация противника была пресечена. Боевые позиции ВС Армении были подавлены ответным огнем.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем погранично-боевых пунктов Азербайджана.