Алиев и Эрдоган договорились о временном прекращении визитов между Турцией и Азербайджаном
Сегодня состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время телефонного разговора главы государств обменялись информацией о мерах, предпринимаемых нашими странами в целях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Президенты договорились о временном прекращении с 00.00 часов 15 марта взаимных визитов граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Главы государств выразили удовлетворение возрастающим развитием братских и дружеских связей между Азербайджаном и Турцией.