Закир Гасанов собрал генералов

14 марта на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства, командирами воинских объединений. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

На совещании генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе, на основе бесценной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, национально-нравственных ценностей, патриотизма и привязанности к национальным корням, а также укрепления воинской дисциплины.

Генерал-полковник З.Гасанов, анализируя оперативную обстановку на линии фронта, приказал командно-начальствующему составу применить необходимые силы и средства с целью немедленного пресечения вероятных провокаций противника, обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в передовых подразделениях для повышения уровня интенсивной боевой подготовки, принять соответствующие меры по повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Говоря об итогах широкомасштабных командно-штабных учений, проведенных в Азербайджанской Армии в начале текущего месяца, министр обороны отметил важность применения в мероприятиях боевой подготовки самых современных методов управления. Министр подчеркнул, что изучение боевого опыта Вооруженных Сил Турции и внесение его в план подготовки нашей армии, проведение взаимного обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества, а также закупка современного вооружения, военной техники и оборудования турецкого производства будут и впредь продолжены.

Министр обороны поинтересовался процессом перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации во всех воинских частях и подразделениях, готовностью военных объектов, в том числе состоянием полосы обороны и инженерных сооружений после завершения зимнего периода, дал соответствующие указания.

Касаясь превентивных мер, проводимых в нашей стране с целью предупреждения вероятности заражения сезонными инфекционными заболеваниями и инфекцией коронавируса, министр обороны потребовал усилить соответствующие медицинские и санитарно-эпидемиологические мероприятия в воинских частях. Министр еще раз дал указания в связи с продолжением в усиленном режиме дезинфицирующих работ в воинских частях и учреждениях, периодическим просвещением личного состава, а также уделением повышенного внимания соблюдению правил личной гигиены, в том числе ограничением проведения массовых мероприятий и временным приостановлением встреч с родителями.

В завершение совещания министр обороны дал руководящему составу ряд поручений в связи со служебной и боевой деятельностью.