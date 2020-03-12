Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины

"Продовольственные магазины Израиля останутся открытыми. Нет смысла штурмовать их. Государственная система готовится к разным вариантам, но при любом сценарии супермаркеты останутся открытыми. Я прошу общественность действовать ответственно и прислушиваться к рекомендациям компетентных органов", - цитирует пресс-служба Минздрава заявление генерального директора ведомства Моше Бар Симан-Това.

В субботу израильские СМИ публикуют фотографии очередей, выстроившихся к немногим работающим в выходной день продовольственным магазинам. По свидетельству очевидцев, граждане массово скупают продукты и товары первой необходимости.

По данным Минздрава, в субботу число подтверждённых случаев коронавируса в стране достигло 164. Двое заболевших остаются в тяжелом состоянии.