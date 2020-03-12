Госорганы Азербайджана переходят на особый режим работы заявление Оперативного штаба
В связи профилактическими мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса, проводимыми правительством Азербайджана, ряд структур в нерабочие дни на праздник Новруз будут работать в обычном рабочем режиме, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.
Список данных государственных органов:
- Администрация президента
- Кабинет министров
- Работники сферы здравоохранения
- МИД (в том числе и посольства Азербайджана за рубежом)
- МВД
- Генпрокуратура
- Служба государственной безопасности
- Служба внешней разведки
- Министерство обороны
- МЧС
- Министерство транспорта, связи и высоких технологий
- Министерство юстиции
- Министерство экономики
- Министерство сельского хозяйства
- Агентство пищевой безопасности
- Государственный таможенный комитет
- Государственная миграционная служба
- Органы исполнительной власти городов и районов
- Центральный банк
- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)
- ОАО «Азеришыг»
- ОАО «Азерсу»
- ПО «Азеригаз»
- ОАО «Азерэнержи»
- ОАО «Азеристиликтеджхизат».
В случае необходимости изменения рабочего режима других структур, помимо указанных в списке, в дни праздника Новруз, будет дана дополнительная информация.