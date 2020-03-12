Госорганы Азербайджана переходят на особый режим работы заявление Оперативного штаба

В связи профилактическими мероприятиями по предотвращению распространения коронавируса, проводимыми правительством Азербайджана, ряд структур в нерабочие дни на праздник Новруз будут работать в обычном рабочем режиме, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Список данных государственных органов:

- Администрация президента

- Кабинет министров

- Работники сферы здравоохранения

- МИД (в том числе и посольства Азербайджана за рубежом)

- МВД

- Генпрокуратура

- Служба государственной безопасности

- Служба внешней разведки

- Министерство обороны

- МЧС

- Министерство транспорта, связи и высоких технологий

- Министерство юстиции

- Министерство экономики

- Министерство сельского хозяйства

- Агентство пищевой безопасности

- Государственный таможенный комитет

- Государственная миграционная служба

- Органы исполнительной власти городов и районов

- Центральный банк

- Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR)

- ОАО «Азеришыг»

- ОАО «Азерсу»

- ПО «Азеригаз»

- ОАО «Азерэнержи»

- ОАО «Азеристиликтеджхизат».

В случае необходимости изменения рабочего режима других структур, помимо указанных в списке, в дни праздника Новруз, будет дана дополнительная информация.

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