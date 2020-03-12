Оперативный штаб: Распространители слухов о «закрытых магазинах» будут наказаны

Распространители слухов о «закрытых магазинах» будут строго наказаны. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что в Баку будут якобы закрыты продуктовые магазины - для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

«Режим работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов меняться не будет. В настоящее время предпринимаются комплексные меры по защите здоровья населения и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничения работы продовольственных магазинов в перечне этих мер нет», - говорится в заявлении штаба.