В Азербайджане у входа в торговые центры будут проверять температуру людей

Как говорится в заявлении Оперативного штаба, в рамках этих мероприятий торговые центры, функционирующие на территории страны, должны будут соблюдать соответствующие правила в работе.

По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, принято решение о переносе массовых мероприятий на один месяц и с 00:00 14 марта 2020 года предусмотрено введение некоторых мер по социальной изоляции.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией торговым центрам предписывается соблюдать следующие правила в работе:

1. Прекращение работы развлекательных центров, и, в частности, детских развлекательных центров;

2. Соблюдение в объектах общественного питания, находящихся в торговых центрах (кафе и ресторанах) профилактических указаний, разработанных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (http://afsa.gov.az/uploads/info/warning/son_pdf1584195495.pdf);

3. Измерение температуры всех посетителей у входа (включая парковки);

4. Обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой;

5. Поддержание в исправном состоянии вентиляционной системы;

6. Установка и обслуживание дезинфекционных диспансеров на алкогольной основе там, где нет мыла;

7. Проведение периодической дезинфекции в рабочее время;

8. Проведение полной дезинфекции в нерабочее время;

9. Периодическое голосовое оповещение в торговых центрах в связи с правилами гигиены;

10. Периодическая демонстрация просветительских видеороликов, установка у входа и выхода панно с рекомендациями в связи с Covid-19;

11. Организация доставки продовольствия на дом;

12. Соблюдение интервала в 2 метра между гражданами в очередях у касс и в других местах;

13. Информирование граждан с помощью sms-сообщений и заблаговременное информирование о действующих ограничениях;

14. Поддержание постоянной связи с местными отделениями сферы здравоохранения и соблюдение общественных указаний;

15. Проведение инструктажа со всеми сотрудниками торговых центров в связи с мерами, которые будут предприняты;

16. Временное ограничение трудовой деятельности больных сотрудников;

17. Принятие строгих мер в отношении ответственных лиц в случае несоблюдения этих правил.