В Азербайджане у входа в торговые центры будут проверять температуру людей
По информации Оперативного штаба при Кабинете министров, принято решение о переносе массовых мероприятий на один месяц и с 00:00 14 марта 2020 года предусмотрено введение некоторых мер по социальной изоляции.
Как говорится в заявлении Оперативного штаба, в рамках этих мероприятий торговые центры, функционирующие на территории страны, должны будут соблюдать соответствующие правила в работе.
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией торговым центрам предписывается соблюдать следующие правила в работе:
1. Прекращение работы развлекательных центров, и, в частности, детских развлекательных центров;
2. Соблюдение в объектах общественного питания, находящихся в торговых центрах (кафе и ресторанах) профилактических указаний, разработанных Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики (http://afsa.gov.az/uploads/info/warning/son_pdf1584195495.pdf);
3. Измерение температуры всех посетителей у входа (включая парковки);
4. Обеспечение обслуживающего персонала спецодеждой;
5. Поддержание в исправном состоянии вентиляционной системы;
6. Установка и обслуживание дезинфекционных диспансеров на алкогольной основе там, где нет мыла;
7. Проведение периодической дезинфекции в рабочее время;
8. Проведение полной дезинфекции в нерабочее время;
9. Периодическое голосовое оповещение в торговых центрах в связи с правилами гигиены;
10. Периодическая демонстрация просветительских видеороликов, установка у входа и выхода панно с рекомендациями в связи с Covid-19;
11. Организация доставки продовольствия на дом;
12. Соблюдение интервала в 2 метра между гражданами в очередях у касс и в других местах;
13. Информирование граждан с помощью sms-сообщений и заблаговременное информирование о действующих ограничениях;
14. Поддержание постоянной связи с местными отделениями сферы здравоохранения и соблюдение общественных указаний;
15. Проведение инструктажа со всеми сотрудниками торговых центров в связи с мерами, которые будут предприняты;
16. Временное ограничение трудовой деятельности больных сотрудников;
17. Принятие строгих мер в отношении ответственных лиц в случае несоблюдения этих правил.