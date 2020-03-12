О механизме возвращения на родину желающих вернуться из Турции лиц в связи с временным прекращением взаимных визитов граждан Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции дополнительно будет сообщено 15 марта, сообщает Оперативный штаб при Кабмине.

Так, для возвращения этих лиц будут выделены чартерные рейсы. Вернувшиеся из Турции лица пройдут медицинское обследование и, в случае необходимости, будут 14-28 дней содержаться на карантинном режиме.