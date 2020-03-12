Азербайджан будет покупать нефть у Саудовской Аравии

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco подтверждает заказ на 3 миллиона баррелей нефти со стороны SOCAR Trading. Как сообщает Report, в дальнейшем нефть будет загружена на НПЗ STAR в Турции.

Отметим, что 19 октября 2018 года в Измире состоялась церемония открытия НПЗ STAR. Фундамент завода STAR был заложен 25 октября 2011 года. Он отстроен консорциумом, в который вошли TécnicasReunidas (Испания), Saipem (Италия), GSEngineering & ConstructionCorp(Южная Корея) и Itochu (Япония). Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 6,3 млрд долларов США. STAR владеет первым документом о поощрении стратегических инвестиций в Турции.

Перерабатывающая мощность завода составляет 10 млн тонн сырой нефти в год. Предприятие способно перерабатывать такие сорта нефти, как Urals, AzeriLight и "Киркук". На заводе будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 4,8 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, а также LPG, нефтяной кокс, смешанный ксилол.

STAR поставил первую партию нафты Petkim в январе, а дизельное и авиационное топливо поступило на рынок в феврале.