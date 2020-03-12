Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 01:24

Анализ исторического прошлого Государства Израиль доказывает: в экстремальных ситуациях, когда возникает угроза безопасности граждан, лидеры этой страны не боятся использовать самые решительные и непопулярные меры, игнорируя при этом политические издержки, экономический ущерб и социальное недовольство. Что наглядно продемонстрировали решения, принимаемые израильским правительством в попытках справиться с вирусом COVID-19. Еще до того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией, Израиль, фактически, закрыл свои границы, ввел двухнедельный карантин для всех граждан страны, возвращающихся из-за рубежа (порядка 400 тысяч человек), а также жесткий контроль за соблюдением правил карантина (нарушителям грозит тюремный срок до семи лет), прекратил занятия в школах и вузах, закрыл театры, кинотеатры и отели, отменил все мероприятия и встречи, на которых собираются больше ста человек… Впрочем, все это – только полумеры в сравнении с режимом чрезвычайного положения, который, судя по всему, премьер-министр Биньямин Нетанияху должен объявить на исходе субботы.

Если это произойдет, будут закрыты все предприятия за исключением тех, которые закон определяет, как «жизненно важные» (поставка продовольствия и медикаментов, обеспечение водой и электроэнергией, оказание медицинской помощи и услуги связи). Кроме того, в рамках режима ЧП будет полностью прекращена работа системы просвещения, а также резко ограничены проезд в общественном транспорте и передвижение в торговых центрах. Почему же Израиль, который, казалось, сделал все необходимое и даже больше, чтобы не допустить распространение в стране коронавируса, вынужден ужесточать и без того экстраординарные меры противостояния пандемии? По официальным данным на час дня 14-го марта в Израиле вирусом COVID-19 инфицировано 164 человека. Двое в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести, 154 переносят болезнь легко, четверо выздоровели. Казалось бы, ситуация под полным контролем, большинство граждан страны послушно выполняет все рекомендации министерства здравоохранения, а рост числа инфицированных так незначителен, что даже вселяет надежды на завершение пандемии в недалеком будущем, подкрепляемые, к тому же, двумя случаями, когда справиться с коронавирусом помогли лекарства. В первом тяжелобольного пациента отключили от аппарата искусственного дыхания после принятия противовирусного препарата Remdesevir, разработанного в калифорнийской биотехнологической компании Gilead Scienses и использовавшегося изначально, как препарат от вируса Эбола. Любопытно, что перед Эболой он оказался, по сути, бессилен, однако испытания показали, что он может быть полезным при лечении широкого спектра РНК-вирусных инфекций, включая коронавирусы SARS и MERS. В настоящее время разработчики поставляют Remdesevir в разные страны мира для лечения коронавируса.

Во втором случае, находящийся в тель-авивской клинике «Ихилов» в крайне тяжелом состоянии 62-летний сотрудник аэропорта Бен-Гурион пошел на поправку после применения средства от малярии под названием Chloroquine, которое уже показало свою эффективность в некоторых случаях при лечении COVID-19. Ситуация резко изменилась после интервью с заместителем генерального директора Министерства здравоохранения Израиля профессором Итамаром Грутто, который, в частности, заявил, что в его ведомстве плохо представляют истинные масштабы коронавирусной инфекции в Израиле. По оценке профессора Грутто, в Израиле насчитывается порядка трех тысяч (!!) больных COVID-19, о которых Министерство здравоохранения ничего не знает. Одна из причин – около ста тысяч израильтян, вернувшихся из-за границы, не сообщили об этом в установленном порядке. Время, которое полиция потратит на выявление их имен, может оказаться потерянным. Но главная причина заключается в том, что в больничных кассах и стационарах больным гриппом и пневмонией по сей день не делают тесты на коронавирус, если только эти люди не имели контакт с зарегистрированным больным и не сидят в карантине после возвращения из-за границы. Такая же картина и во многих штатах США, где уже объявлено чрезвычайное положение и выделены 50 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. «Из-за этих ограничений, - заявил в этой связи, Уильям Хэнэйдж, профессор эпидемиологии из Гарвардского университета, - мы пропускаем почти все случаи распространения с легкой симптоматикой и узнаем, что в нашей общине есть коронавирус только тогда, когда он попадает в группу уязвимых людей и начинает убивать…»

По словам Итамара Грутто, уже с завтрашнего дня политика Министерства здравоохранения Израиля резко изменится. Будут открыты специализированные станции для проведения вирусологическим анализов заболевшим, а в больницах начнут делать тесты на коронавирус всем тяжелым больным с дыхательной недостаточностью. «Мы хотим оценить ситуацию, - подчеркивает профессор Грутто. – Мы не будем выявлять каждого пациента, поскольку это неосуществимо. Мы хотим получить общую картину происходящего путем мониторинга выборок на базе тридцати пяти больничных касс, отражающих заболеваемость населения в разных возрастных группах и географических регионах…» Как и следовало ожидать, быстрее всех среагировала армия: по приказу министра обороны Нафтали Бенета, на севере, юге и в центре страны уже развернуты три полевых госпиталя для изоляции и лечения COVID-19. Одновременно, представители Армии обороны Израиля передали властям Палестинской автономии, где официально зарегистрированы 38 инфицированных COVID-19, наборы для диагностирования заражения коронавирусной болезнью. Способность израильского министерства здравоохранения публично признать свои просчеты и оперативно изменить стратегию борьбы с опаснейшим вирусом, вызывает не только уважение, но и надежду, что принимаемые меры помогут, как минимум, сдержать темпы наступления пандемии. Поскольку каждый новый день приносит с собой не только растущие цифры заболевших, но и сообщения о новых угрозах, которые несет в себе вирус COVID-19. Выясняется, в частности, что инициированные коронавирусом нового типа могут оставаться источниками заражения до 37 дней с момента инфицирования. Таким образом, принятый повсеместно двухнедельный период изоляции становится бесполезным и ничего не гарантирует. Кроме того, по мнению гонконгских врачей из больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзен, пациенты, переболевшие атипичной пневмонией, вызванной коронавирусом, могут впоследствии страдать дисфункцией легких. «Они задыхаются при быстрой ходьбе, - сказал в интервью изданию South China Morning Post главврач Центра инфекционных заболеваний при этой больнице Цанга Так-Йина. – У некоторых пациентов после выздоровления наблюдается снижение функции легких на 20-30 процентов, примерно две трети выздоровевших утратили былую работоспособность и не могут выполнять работу, с которой справлялись в прошлом. МРТ легких девяти пациентов выявили паттерны, напоминающие матовое стекло, что свидетельствует о повреждении легочной ткани…»