Тест показал: у Трампа нет коронавируса

"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", - говорится в тексте сообщения.

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом, ссылаясь на слова личного врача главы государства Шона Конли, сообщает Reuters.

Ранее у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав бразильской делегации, были выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. В поездке он находился рядом с Трампом и контактировал с ним.

В субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщила, что число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2 795, умерли 57 человек.

Накануне президент США объявил о новых ограничениях на передвижение американцев. Месячный запрет на путешествия в Европу с понедельника распространяется также на Великобританию и Ирландию. Американские граждане, которые сейчас находятся в этих странах, могут вернуться домой, по прилету они должны будут пройти особую процедуру. По словам вице-президента Майкла Пенса, это решение вызвано резким увеличением числа заболевших в Великобритании.

Кроме того, Дональд Трамп также сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в США приостанавливают работу мировые круизные компании.