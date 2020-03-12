Тест показал: у Трампа нет коронавируса
Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат. Об этом, ссылаясь на слова личного врача главы государства Шона Конли, сообщает Reuters.
"Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на COVID-19 он решил сдать анализы. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный", - говорится в тексте сообщения.
Ранее у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав бразильской делегации, были выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. В поездке он находился рядом с Трампом и контактировал с ним.
В субботу телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщила, что число случаев заражения новым коронавирусом возросло в США до 2 795, умерли 57 человек.
Накануне президент США объявил о новых ограничениях на передвижение американцев. Месячный запрет на путешествия в Европу с понедельника распространяется также на Великобританию и Ирландию. Американские граждане, которые сейчас находятся в этих странах, могут вернуться домой, по прилету они должны будут пройти особую процедуру. По словам вице-президента Майкла Пенса, это решение вызвано резким увеличением числа заболевших в Великобритании.
Кроме того, Дональд Трамп также сообщил в своем Twitter-аккаунте, что в США приостанавливают работу мировые круизные компании.