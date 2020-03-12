Ранения двух американских военнослужащих, пострадавших 11 марта в результате обстрела иракской военной базы Эт-Таджи, оцениваются как серьезные, они госпитализированы. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Говоря об ответе на этот обстрел, Хоффман сослался на слова министра обороны США Марка Эспера, заявившего, что никто не может нападать на американских военнослужащих безнаказанно, "мы привлечем их к ответственности", - цитирует его ТАСС.

По словам представителя Пентагона, сотрудники служб безопасности Ирака уже произвели первый арест в связи с произошедшим. Американская сторона вместе с ними расследует атаку на базу.

11 марта во время ракетного обстрела иракской базы Эт-Таджи погибли трое военнослужащих коалиции, которая во главе с США выполняет в Ираке задачи по борьбе с ИГИЛ. Скончались два американца и британка-военврач, еще 14 человек пострадали. Вашингтон возложил ответственность за случившееся на группировку «Катаиб Хезболлах» и власти Ирана. В ответ воздушные силы коалиции нанесли удар по базе иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» на территории Сирии, погибли 26 человек.