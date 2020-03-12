Первый случай коронавируса в Узбекистане

Первый случай заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, зарегистрирован сегодня в Узбекистане. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны, передает агентство Reuters.

По данным ведомства, речь идет о гражданине Узбекистана, который вернулся из Франции.

Отметим, что Узбекистан стал второй страной Центральной Азии, где выявлен коронавирус нового типа. Ранее заболевание было обнаружено у трех граждан Казахстана, вернувшихся в страну из Германии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире уже заражены более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.