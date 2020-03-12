«Глупая паника» из-за коронавируса стоила Илону Маску миллиарды

Американский предприниматель Илон Маск, ранее назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю более чем $5,5 млрд, или 18% своего состояния. Об этом сообщает Forbes.

Акции основанной Маском компании Tesla подешевели на 22% на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, который произошел 12 марта.

Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $31,1 млрд. В рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes он занимает 26-е место.

О том, что паника из-за коронавируса — это глупость, Маск написал на своей странице в Twitter 6 марта. Реакция Маска была вызвана сообщениями о распространении COVID-19 в США. В частности, 5 марта американский штат Калифорния, где расположена штаб-квартира Tesla, ввел режим чрезвычайной ситуации из-за инфекции.