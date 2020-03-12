Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом

Отмечается, что премьер и его супруга, которые остаются в своей резиденции, "чувствуют себя хорошо", передает Интерфакс.

Отметим. что 13 марта сообщалось, что жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо также заразилась коронавирусом.

Ранее на этой неделе положительные результаты анализа на коронавирус были зафиксированы у двух испанских министров.

В минувшую субботу в связи с распространением инфекции испанские власти запретили жителям покидать дома, кроме случаев острой необходимости: следования на работу, посещения врача или же для закупки продуктов питания и других жизненно важных товаров. В стране решением премьера закрыты рестораны, бары, кинотеатры, магазины, торгующие товарами, не относящимися к товарам первой необходимости.