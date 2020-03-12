В посольстве Азербайджана в Турции открыли «горячую линию»

В посольстве Азербайджана в Турции создана «горячая линия» после временного приостановления с 00:00 15 марта взаимных поездок между гражданами Турции и Азербайджана воздушным и сухопутным путем. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

«С целью оперативного реагирования на возможные обращения проживающих, обучающихся или временно находящихся наших граждан в Турции создана «горячая линия». Номер «горячей линии»: +90537 282 67 40», - отмечается в сообщении.