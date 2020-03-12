Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 10:58

Подобный дефицит туалетной бумаги я видел лишь в СССР в перестроечные времена и в стране победившего социализма - на Кубе. Сейчас в магазине в одном из городков Северной Вирджинии, что в 30 километрах от столицы страны, полки, где она должна была лежать, пусты. «Когда привезут?» - спрашиваю продавца. «Кто знает, может, дня через три, - говорит он. - Сейчас это самый востребованный товар... Похоже, что людей, страдающих от поноса, больше тех, кто подцепил коронавирус», - добавляет продавец, ухмыляясь.

Но нет не только предметов гигиены - в том числе мыла и стиральных порошков. Пусты мясные полки, практически нет питьевой воды. Такое ощущение, что Америке объявили ядерную войну и все стали спускаться с запасами продовольствия в бомбоубежища. В России в таких случаях чрезвычайных обстоятельств люди бегут закупать гречку. Не знаю, почему именно ее, чем она лучше в условиях чрезвычайного положения, чем рис или макароны. Чистокровные американцы не знают, что такое гречка, и почти никогда не пробовали ее на вкус. Иду в «Русский магазин» в городке Херндон в Вирджинии, там продукты из России и отечественные продавщицы. «Гречку раскупили еще вчера», - разводит руками владелица магазина. - Приходите завтра. Может, привезут». В течение нескольких недель эпидемия коронавируса, пришедшая из Китая, была исключительно компетенций органов здравоохранения страны. Теперь она стала, как у Теодора Драйзера, американской трагедией, которая затронула всех. Вирджиния - очередной, уже 12-ый по счету штат, в котором власти закрыли все школы и другие учебные заведения. Закрылся всемирно известный Диснеуорлд во Флориде, мертвым стал нью-йоркский Бродвей с его театрами, отменены Бостонский марафон и чемпионат по гольф из серии «Мasters». Опустел и Вашингтон, он стал, как здесь говорят, ghost town - «городом призраков». На центральной Пенсильвания-авеню, которая ведет к Капитолию, почти нет прохожих, хотя здесь, в отличие от Италии, людям не запрещено выходить на улицу, если нет такой необходимости. Но все абсолютно рестораны китайской кухни, а их здесь немало, закрыты. На витрине одной из точек общественного питания с американским фаст-фуд— вывеска: «Вирус долго не проживет, ведь он сделан в Китае».

Юмор помогает людям выдержать испытания. Посетители социальных сетей делятся шутками: «Коронавирус - как спагетти. Изобрели китайцы, а распространяют по миру итальянцы». «Коронавирус - уникальный случай. Оригинал — китайского производства, а подделка — итальянская». Но шутки-шутками, а число заболевших в Америке продолжает расти. Еще вчера я писал о 41 погибшем от коронавируса. Сейчас их 48, заболевших - 2100 и они есть в каждом из 50 штатов. В том, что эпидемия приняла такие размеры, нация обвиняет президента Трампа - за то, что во-время тот не закрыл границы страны и выдавал общественности неоправданно оптимистические, ни на чем не основанные заявления о том, что у него «все под контролем». «Думать о том, что можно было избежать этого, входя в контакт с эпидемией - это идиотизм,» - говорит губернатор штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо. В «столице мира», густонаселенном Нью-Йорке число инфицированных растет как на дрожжах. «Я понимаю чувства людей, - говорит Куомо - никто не знает, откуда может прийти беда - от сидящего рядом человека в автобусе или от водителя такси». 14 летняя дочь самого губернатора сейчас на карантине с подозрением на коронавирус.