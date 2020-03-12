ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

По состоянию на 14 марта, число заболевших в мире превысило 145 тысяч человек. В Европе наибольшее число выявленных случаев в Италии — 17 760 заболевших. Там и самая высокая смертность от коронавируса — свыше 1000 жертв.

Объяснить высокое количество смертей можно тем, что эпидемию невозможно распознать, указывает Вуйнович: «Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться».

Вуйнович также обратила внимание на то, что нужно учитывать высокий средний возраст населения Италии. Она напомнила, что чем старше население, тем выше смертность.

В целом, по данным ВОЗ, смертность сейчас составляет около 3%, но точная цифра будет известна, когда эпидемия закончится. «Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность. В возрастной группе старше 80 лет (не везде) смертность может достигать 14%», — сказала российскому изданию Вуйнович.

По ее словам, у детей заболевание чаще всего проходит в легкой форме, протекающей как ОРВИ.