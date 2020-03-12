Португальский футболист Криштиану Роналду внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Он объявил, что бесплатно отдает свои отели в Португалии под больницы, передает Marca.

Нападающий «Ювентуса» за свой счет оплатит не только оборудование отелей, но и зарплату врачей, которые будут там работать. На лечение с коронавирусом переоборудуют два отеля, которые расположены в Лиссабоне и Мадейре.

В настоящее время Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре. Он принял такое решение после того, как коронавирус был выявлен у его партнера по команде Даниэле Ругани. Возвращаться в Италию, где вирус распространяется очень активно, Роналду пока не планирует.

В настоящее время в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.