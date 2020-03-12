Около 83% заболевших коронавирусом в Китае выздоровели

В Китае от коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает атипичную пневмонию COVID-19, выздоровели 66 913 пациентов из 80 849 заболевших, это 83%. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные международной базы статистики Worldometers, пишут Известия.

В настоящее время смертность от инфекции в КНР составляет 4% — всего в этой стране жертвами этого вируса стали 3199 человек.

Агентство Xinhua со ссылкой на национальный комитет по вопросам здравоохранения Китая отмечает, что 14 марта 31 провинция страны сообщила в общей сложности о 20 новых случаях заражения и 10 погибших (в провинции Хубэй).