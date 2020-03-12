Вагит Алекперов потерял два миллиарда долларов

По подсчетам американского агентства, за сутки совокупное состояние 24 богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.

Произошедший 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние стало меньше на $1,9 млрд, сократившись до $14,4 млрд.

Второй крупный акционер ЛУКОЙЛ Леонид Федун, следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.

Богатейший из российских бизнесменов Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд, у него осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.

По подсчетам Bloomberg, с начала 2020 года года российские участники Bloomberg Billionaires Index потеряли $55,855 млрд. Наиболее сильные потери понесли Михельсон (минус $10,6 млрд), Тимченко (минус $8,81 млрд) и Алекперов (минус $7,85 млрд).