Вагит Алекперов потерял два миллиарда долларов
Произошедший 12 марта обвал котировок на фондовых рынках привел к резкому сокращению капиталов российских миллиардеров, сообщает РБК со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index.
По подсчетам американского агентства, за сутки совокупное состояние 24 богатейших бизнесменов России уменьшилось на $15,468 млрд.
Отмечается, что сильнее всех обеднел совладелец ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. На фоне падения стоимости акций компании более чем на 8% его состояние стало меньше на $1,9 млрд, сократившись до $14,4 млрд.
Второй крупный акционер ЛУКОЙЛ Леонид Федун, следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.
Богатейший из российских бизнесменов Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд, у него осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольного Потанину «Норникеля» подешевели 12 марта на 8,59%.
По подсчетам Bloomberg, с начала 2020 года года российские участники Bloomberg Billionaires Index потеряли $55,855 млрд. Наиболее сильные потери понесли Михельсон (минус $10,6 млрд), Тимченко (минус $8,81 млрд) и Алекперов (минус $7,85 млрд).