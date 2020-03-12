В Турции арестован Мубариз Мансимов обновлено
В Турции в результате проводимого Главной прокуратурой Стамбула расследования задержан основатель группы Palmali Мубариз Мансимов. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, Мубариз Мансимов был взят под стражу сотрудниками департамента финансовых преступлений полиции Стамбула. Был произведен обыск по месту жительства бизнесмена.
Турецкое издание Sabah пишет, что Мубариз Мансимов задержан в рамках расследования по делу террористической организации FETO.