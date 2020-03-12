В Иране отменили второй тур парламентских выборов

Второй тур выборов в Меджлис Ирана перенесен на неопределенный срок из-за распространения в стране коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель Совета стражей конституции страны, передает телеканал Al Jazeera.

По словам представителя, второй тур парламентских выборов в Иране, проведение которого было намечено на 17 апреля, отложен из-за коронавируса.

Выборы в иранский Меджлис прошли 21 февраля. В 11 округах ни один из претендентов не набрал необходимые 20%, поэтому на этих участках 17 апреля должен был пройти второй тур.

Согласно последним официальным данным, число заболевших в ИРИ составляет почти 13 тысяч человек, зарегистрированы по меньшей мере 611 летальных исходов.