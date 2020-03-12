Самая дорогая компания в мире потеряла $23 миллиарда
Чистая прибыль крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco по итогам 2019 года упала на $22,9 млрд из-за снижения цен на нефть и добычи, говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению Saudi Aramco, чистая прибыль в прошлом году составила $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 году, передает Интерфакс.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению, после чего Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и нарастить поставки до 12,3 млн б/c в апреле. Также компания предложила покупателям существенные апрельские скидки. Позже стало известно, Saudi Aramco получила распоряжение от министерства энергетики об увеличении объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.