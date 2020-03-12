Одетый в униформу SOCAR, он ведет себя с абонентами вполне уверенно и даже несколько нагловато, осматривает счетчики и предупреждает о необходимости их замены, называя разные причины – от утечки газа до недостатков в работе самого счетчика.

Причем самозванец вполне грамотно объясняет, что счетчики будут меняться бесплатно, но вот придется менять и карты, за которые надо платить. И ничего не подозревающие абоненты платят ему на месте, чтобы не терять за эту же процедуру время в службе «АСАН хидмет». Правда, с единой ценой он как-то не может определиться, и называет абонентам разные суммы – от 15 до 50 манатов. Хотя, может, в этом и заключается «мастерство» мошенника, определяющего свою ставку на взгляд – на сколько может тянуть тот или иной абонент для безопасного проведения операции.

Путает людей и толстая записная книга, где он делает разные пометки с указанием общих данных абонента, не забывая и его мобильный телефон. Свой мобильник он тоже называет, но это совершенно случайные номера, которые каждый раз меняются. Вот люди и подаются на эту «профессиональную» уловку. А мошенник тем временем спускается за счетчиком, который, по его словам, в багажнике машины, и… исчезает навсегда. Лишь спустя некоторое время абонентов осеняет – попались на удочку афериста. И начинают звонить.

В Информационный центр ПО «Азеригаз» 104/185 такие звонки поступили уже с нескольких адресов по улице Дж. Нахчыванского и Б. Нуриева в Низаминском районе столицы. По их сообщениям, это полный, среднего роста человек с косоглазием, представляющийся как работник «Азеригаз» Илькин Аскеров. Сегодня же мошенник объявился уже в Сабаильском районе, а Информационному центру ПО удалось даже получить его фотографию.

Вот по фотографии и стало известно, что ранее он «промышлял» в Гяндже, где сотрудникам местного подразделения «Азеригаз» удалось его вычислить и передать полиции. Какая работа проведена с ним в полиции неизвестно, но теперь мошенник ходит по бакинским квартирам и продолжает свое доходное ремесло. Пусть оно и преступно. А «Азеригаз» еще раз призывает граждан не верить всяким проходимцам и еще раз напоминает, что никто, даже работающие группой сотрудники ПО с соответствующими документами, не имеют права брать деньги у абонентов.

Мы же, в свою очередь, выражаем уверенность, что после публикации фотографии мошенника в СМИ полиции не представит особого труда найти и обезвредить лжепредставителя «Азеригаз», с такой легкостью обирающего честных граждан. И будем надеяться, что после очередного задержания мошенник уже долго не сможет и не захочет заниматься своим грязным делом.