В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую активировать автоматическое удаление сообщений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт разработчиков.

Отмечается, что пользователь сможет самостоятельно выбирать продолжительность хранения сообщений (от часа до года) или же отключить функцию в настройках. Автоматическое удаление будет доступно как для групповых, так и для обычных чатов.

При активации функции рядом с индикатором времени отправки сообщения будет размещена небольшая иконка в виде часов.