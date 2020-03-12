В Нидерландах ученые близки к созданию лекарства от коронавируса

Ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам главы научной группы Беренда-Яна Боша, не хотелось бы давать ложных надежд, но открытие многообещающее. Об этом пишут Вести.ру со ссылкой на газету Dutch News.

Согласно информации, участвующие в исследовании вирусологи считают, что такой метод лечения от инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, может быть разработан намного быстрее, чем вакцина. При этом он является более дорогостоящим.

Результаты исследования в настоящее время ожидают рецензирования коллегами, после чего будут опубликованы в научном журнале Nature. Сами исследователи пока пытаются заручиться поддержкой фармацевтической компании, способной производить данное антитело в больших масштабах как лекарство.

Также должны быть проведены токсикологические исследования нового антитела. Ученые при этом намерены использовать результаты своей работы для создания теста на коронавирусную инфекцию.