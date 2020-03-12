Коронавирус нашли у члена Совета экспертов Ирана
Тест на коронавирус у члена Совета экспертов Ирана Хашема Батхайи показал положительный результат, сообщает иранское агентство ILNA.
Согласно информации, богослов в настоящий момент находится в одной из больниц города Кум, где проходит курс лечения.
Совет экспертов - государственный орган в Иране, в который входят 88 авторитетных богословов. Его основной функцией является избрание руководителя и духовного лидера страны. Кроме того, в его обязанности входит разработка поправок к Конституции и вынесение решения об отставке руководителя Ирана в случаях, предусмотренных конституцией.